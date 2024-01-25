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11:51, 25 января 202469-я параллель

В России сообщили о новой ежемесячной выплате для одной категории жителей

Мурманский глава Чибис: сотрудникам ППС ежемесячно будут доплачивать по 10 тысяч

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Работающим в патрульно-постовой службе жителям Мурманской области будут ежемесячно доплачивать по 10 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По словам чиновника, доплата будет полагаться почти четырем сотням сотрудников, среди которых — кинологи и работники дежурных частей, а также сотрудники ГИБДД.

«Рассчитываем, что это станет стимулом для сокращения дефицита специалистов ППСП. Выплата будет назначена с февраля», — сообщил глава региона России.

Ранее в другом регионе, Ямало-Ненецком автономном округе, объявили об индексации выплат в 2024 году. Выплаты будут проиндексированы на четыре процента. Размер пособий в северном российском регионе вырос уже с 1 января этого года.

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