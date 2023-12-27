Власти российского региона объявили об индексации выплат в 2024 году

Власти ЯНАО объявили об индексации региональных выплат на 4 процента в 2024 году

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа объявили об индексации региональных выплат в 2024 году — информация о росте размера пособий опубликована в Telegram-канале департамента социальной защиты населения ЯНАО.

Как сообщило ведомство, выплаты будут проиндексированы на четыре процента. Размер пособий в северном российском регионе вырастет уже с 1 января нового года.

Таким образом, выплата ко Дню Победы на Ямале составит до 6184 рублей, региональная доплата к пенсии — до 18 714 рублей, пособие опекунам недееспособных граждан составит 22 571 рубль, а пожизненное денежное содержание инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим узникам фашизма — 31 949 рублей.

Кроме того, с 1 января по всей России повысится минимальный размер оплаты труда — на 18,5 процента, а пенсии неработающих пенсионеров и получателей страховых выплат проиндексируют на 7,5 процента.