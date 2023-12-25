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07:01, 26 декабря 2023Россия

Россиянам рассказали об изменениях некоторых социальных выплат с 1 января

Депутат Бессараб: с 1 января в России вырастут МРОТ и пенсии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 января 2024 года некоторые виды социальных выплат в России вырастут. Об этих изменениях в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также объяснила, скольких россиян затронут такие нововведения.

С 1 января повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) у россиян — на 18,5 процента. Кроме того, с 1 января произойдет индексация пенсий неработающих пенсионеров, получателей страховых выплат на 7,5 процента. Таким образом пенсионеры получат уже увеличенные пенсии

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Я думаю, это хорошие изменения. У нас 33 миллиона получателей страховых пенсий — неработающих пенсионеров и порядка пяти миллионов россиян, у которых заработная плата тоже будет повышена (за счет увеличения МРОТ — прим. "Ленты.ру"). Это то, что коснется напрямую», — отметила депутат.

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В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ с 2024 года. После прибавки 18,5 процента этот показатель составит 19 242 рублей.

Также изменится размер прожиточного минимум на душу населения — до 15 453 рублей. Для трудоспособного населения он увеличится 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей. Индексация составит 7,5 процента.

Кроме того, на 7,5 процента вырастет размер пенсий неработающих пенсионеров и социальных пособий. В прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а сумма ежемесячных выплат в среднем будет достигать 23 244 рубля.

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