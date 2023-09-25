В 2024 году в России вырастут пенсии

«Ъ»: в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5 процента

В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексируют на 7,5 процента. Об этом со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы сообщает «Коммерсантъ».

Этот проект бюджета стал первым после объединения в 2023 году Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) и введения единого тарифа страховых взносов для работодателей. Совокупный объем бюджета Социального фонда на следующий год составит 16,2 триллиона рублей, при этом на выплату пенсий будет потрачено 10 триллионов. Объем выплат был пересчитан исходя из обновленного прогноза Минэкономики по инфляции. Ведомство ожидает, что по итогам этого года она составит 7,5 процента (5,3 процента в предыдущем прогнозе), в 2024 году снизится до 4,5 процента, в 2025-2026 годах — до 4 процентов.

В результате изменений средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастет на 1,6 тысячи рублей и составит 23,4 тысячи рублей (22,8 тысячи в предыдущей версии проекта бюджета Социального фонда).

Второй по величине статьей расходов фонда станет поддержка семей с детьми. На эти цели, в том числе на выплату единого пособия, материнский капитал и единовременные пособия при рождении ребенка, в 2024 году будет направлено более 2,2 триллиона рублей. Еще около 1,1 триллиона рублей будет потрачено на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Существенно увеличится в следующем году и размер ряда социальных выплат. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности году составит более 122 тысяч рублей в месяц (83 тысяч рублей в 2023 году). Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 до 565 тысяч рублей, а выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих — с 33,2 до 49 тысяч рублей.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о праве некоторых категорий работников на максимальную пенсию. По ее словам, получить ее могут космонавты, заслуженные летчики и госслужащие высшего ранга. При этом наибольшую выплату начисляют не всегда тем работникам, чья зарплата во время трудовой деятельности была выше, отметила она. На увеличенные выплаты также могут претендовать участники программ корпоративных пенсионных накоплений.

