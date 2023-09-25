Экономист рассказала о праве ряда россиян на максимальную пенсию

Доцент Иванова-Швец заявила о праве пилотов и госслужащих на максимальную пенсию

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, какие категории работников в стране имеют право на максимальную пенсию. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Экономист заявила, что космонавты, заслуженные летчики и госслужащие высшего ранга имеют право получить максимальную пенсию в России. По ее словам, наибольшую выплату начисляют не всегда тем работникам, чья зарплата во время трудовой деятельности была выше.

На увеличенные выплаты могут претендовать участники программ корпоративных пенсионных накоплений. Предложения действуют по-разному, однако их объединяет следующий принцип: чем дольше стаж работы сотрудника в компании, тем выше его выплата. Размер пенсии в таком случае может составлять 50-100 тысяч рублей.

Ранее эксперты заявили, что россиянам следует начинать думать о размере своей пенсии в 35-40 лет. Специалисты напомнили, что страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов.