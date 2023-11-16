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15:43, 16 ноября 2023Экономика

Госдума утвердила увеличение МРОТ

Госдума поддержала увеличение МРОТ до 19 242 рублей

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 16 242 рублей до 19 242 рублей (на 18,5 процента), сообщает «Интерфакс».

Таким образом, этот важный для экономики страны показатель, от которого зависит размер пособий по беременности и родам, больничных и других выплат, вырастет с 1 января 2024 года ровно на три тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников. Помимо этого, согласно утвержденному решению, с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно будет составлять не менее 48 процентов, тогда как до сих пор оно устанавливалось на уровне 42 процентов медианной заработной платы.

Накануне, 15 ноября, Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. К нему депутаты совместно с правительством подготовили более 900 поправок, которые перераспределяют почти 7 триллионов рублей.

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