«Как так-то?» Боец СВО почти год лежит в коме, но в части его считают дезертиром и не платят довольствие

Депутат Иванов: лежащего год в коме бойца СВО на Украине признали дезертиром

Бойца специальной военной операции (СВО) из Сухого Лога, который почти год лежит в коме в военном госпитале Ленинградской области, признали самовольно оставившим часть (СОЧ). Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Из-за этого родные военнослужащего не могли оформить выплату по ранению.

По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ —самовольно оставившим часть. Я когда об этом узнал, у меня просто слов не было: как так-то? Максим Иванов депутат Госдумы

Иванов уточнил, что надзорное ведомство быстро исправило ситуацию, указав на ошибки виновным лицам. Денежное довольствие бойцу выплатили в полном объеме.

Военный потерял паспорт на поле боя и не мог решить вопрос с выплатой по ранению

Иванов рассказал, с чего началась история, в которую он был вынужден вмешаться и помочь родным участника СВО решить проблему.

Военнослужащий попал в военный госпиталь в Ленинградской области весной, он находится в коме, паспорт утерян на поле боя. Без документа семья не могла получить денежное довольствие и выплату по ранению.

В миграционной службе возникли затруднения, родным бойца, оформившим опеку, отказали в восстановлении документов, потребовав личного присутствия военного, пояснил депутат.

При этом их совсем не волновало, что человек в коме и неизвестно, выйдет ли из нее. Практически отчаявшись, семья участника СВО обратилась ко мне Максим Иванов депутат Госдумы

Парламентарий обратился в министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой провести разъяснительную работу с поднадзорными органами. После этого паспорт бойца оперативно восстановили.

Депутат Иванов помог разобраться с бюрократическими проволочками еще нескольким раненым военным

В сентябре 2023 года Иванов рассказал еще об одном случае, с которым ему пришлось разобраться. Тогда раненому участнику СВО отказали в лечении в военном госпитале имени Бурденко из-за отсутствия двух документов.

Доброволец из Камышлова получил ранение в зоне спецоперации еще в сентябре 2022 года. Весь последний год военнослужащий испытывал сильные боли и продолжал лечение.

На август ему была назначена госпитализация в военный госпиталь имени Бурденко. Однако там его не приняли из-за отсутствия «военника» и выписки из приказа командира воинской части Максим Иванов депутат Госдумы

Воинская часть отказалась выдавать участнику СВО необходимые документы, сославшись на то, что мужчину уволили в связи с истечением контракта. При этом раненый россиянин никаких документов об увольнении не получал, заявил парламентарий. Он направил запрос в военно-медицинское управление Минобороны России.

Также депутат разбирался в ситуации, когда бойцу девять месяцев не выплачивали довольствие из-за ошибки в базе данных. Участник спецоперации год не получал выплаты из-за своих фамилии, имени и отчества (ФИО).

По словам парламентария, денежное довольствие жителю Невьянска Свердловской области не выплачивалось с сентября 2022 года.

Впервые об этом случае Иванов рассказал в июле. Депутат направил обращение в военную прокуратуру и получил ответ от надзорного органа. Как оказалось, выплаты не поступали россиянину из-за того, что в подразделении числились сразу два военнослужащих, у которых полностью совпадали ФИО. Из-за путаницы в базу данных «Алушта», через которую проходит все материально-техническое обеспечение военных, внесли только одного человека.

Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то и… занесли в «Алушту» данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало Максим Иванов депутат Госдумы

В июне стало известно, что участника СВО из Свердловской области лишили денежных выплат из-за ошибки при оформлении документов. За четыре месяца, проведенные в зоне боевых действий, мужчина ни разу не получил зарплату, а также получил отказ в предоставлении отпуска. Сестра военнослужащего обратилась за помощью в органы прокуратуры.