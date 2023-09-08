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12:37, 8 сентября 2023Россия

Участник СВО год не получал выплаты из-за фамилии, имени и отчества

Депутат ГД Иванов: участник СВО год не получал выплаты из-за своих ФИО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) год не получал выплаты из-за своих фамилии, имени и отчества (ФИО). Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам парламентария, денежное довольствие жителю Невьянска Свердловской области не выплачивалось с сентября 2022 года.

Впервые об этом случае Иванов рассказал в июле. Депутат направил обращение в военную прокуратуру и получил ответ от надзорного органа. Как оказалось, выплаты не поступали россиянину из-за того, что в подразделении числились сразу два военнослужащих, у которых полностью совпадали ФИО. Из-за путаницы в базу данных «Алушта», через которую проходит все материально-техническое обеспечение военных, внесли только одного человека.

Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то и… занесли в «Алушту» данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало

Максим Ивановдепутат Госдумы

Иванов добавил, что сейчас в систему внесли и второго военнослужащего. «Ожидается, что в ближайшее время он получит все честно заработанные средства», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что российский сержант выдал травму после драки с сослуживцем за ранение на СВО ради выплаты в три миллиона рублей.

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    Марк Леонов
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