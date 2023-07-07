Российский сержант выдал травму после драки с сослуживцем за ранение на СВО

В Чите осудили сержанта за то, что выдал травму после драки за полученную на СВО

В Чите осудили на три года условно сержанта за то, что выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе специальной военной операции (СВО) и получил выплату в 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Россиянин после потасовки с сослуживцем заявил медикам и командованию, что был травмирован якобы при выполнении задач в ходе боевых действий. В результате ему перечислили единовременную выплату.

Суд признал военнослужащего виновным по части 4 статьи 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»). Помимо условного срока, суд оштрафовал сержанта на 300 тысяч рублей. Мужчина возместил выплаченные ему денежные средства.

Ранее сообщалось, что пьяные россияне в военной форме устроили дебош в самолете «Уральских Авиалиний». Утихомирить нарушителей удалось только спустя час.

После происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.