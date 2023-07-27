В Госдуме рассказали о провоевавшем на СВО девять месяцев без зарплаты бойце

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО более девяти месяцев без зарплаты

Призванный на специальную военную операцию (СВО) россиянин более чем за девять месяцев службы ни разу не получил зарплату. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам депутата, мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил в сентябре и с тех пор ни разу не получал положенного ему денежного довольствия, подчеркнул Иванов.

Парламентарий назвал описанный им случай уникальным, отметил, что и прежде ему сообщали о задержке выплат. «Но чтобы почти год — такого не было никогда», — заверил он.

В связи с нарушением прав военнослужащего Иванов направил запрос в Главную военную прокуратуру. «Будем разбираться», — заключил депутат.

Ранее участника СВО из Свердловской области лишили денежных выплат из-за ошибки при оформлении документов. За четыре месяца, проведенные в зоне боевых действий, мужчина ни разу не получил зарплату, а также получил отказ в предоставлении отпуска. Сестра военнослужащего обратилась за помощью в органы прокуратуры.