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17:07, 27 июля 2023Россия

В Госдуме рассказали о провоевавшем на СВО девять месяцев без зарплаты бойце

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО более девяти месяцев без зарплаты

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Призванный на специальную военную операцию (СВО) россиянин более чем за девять месяцев службы ни разу не получил зарплату. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам депутата, мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил в сентябре и с тех пор ни разу не получал положенного ему денежного довольствия, подчеркнул Иванов.

Парламентарий назвал описанный им случай уникальным, отметил, что и прежде ему сообщали о задержке выплат. «Но чтобы почти год — такого не было никогда», — заверил он.

В связи с нарушением прав военнослужащего Иванов направил запрос в Главную военную прокуратуру. «Будем разбираться», — заключил депутат.

Ранее участника СВО из Свердловской области лишили денежных выплат из-за ошибки при оформлении документов. За четыре месяца, проведенные в зоне боевых действий, мужчина ни разу не получил зарплату, а также получил отказ в предоставлении отпуска. Сестра военнослужащего обратилась за помощью в органы прокуратуры.

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    Алан Босиков
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