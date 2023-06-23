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11:01, 23 июня 2023Россия

Участника СВО «потеряли» по документам и лишили выплат

E1.ru: участника СВО с Урала «потеряли» по документам и лишили денежных выплат
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Участника специальной военной операции (СВО) из уральского города Тавды «потеряли» по документам и лишили денежных выплат. Об этом сообщили региональному порталу E1.ru родственники военнослужащего.

Сестра российского бойца пояснила, что он ушел добровольцем в конце октября 2022 года. Мужчину сначала отправили на военную подготовку в Елань, оттуда его перевели в часть в Самарской области, а затем он оказался в зоне боевых действий на Украине.

По словам родственницы, в самарской мотострелковой бригаде россиянин до сих пор не закреплен и по документам не числится ни в одной из воинских частей. На протяжении четырех месяцев военный не получает зарплату, а из-за проблем с документами ему отказывают в положенном отпуске, заметила его сестра в разговоре с E1.ru.

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«Командиры перекладывают друг на друга ответственность, говорят, что вопросы не к ним. А что нам делать, никто объяснить не может», — сказала женщина, подчеркнув, что обратилась с жалобой в военную прокуратуру Самарского гарнизона.

Позже представители ведомства потребовали у командования части определить статус уральца, связаться с семьей и издать нужные приказы. Также родственники рассказали о непростой ситуации свердловскому депутату Госдумы Максиму Иванову. Тот пообещал направить обращение в Главную военную прокуратуру.

Предположительно, после проверки в воинской части должны будут оформить бумаги, а военнослужащему отправить деньги.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области потерявшего метр кишечника участника специальной военной операции (СВО) уволили из армии и лишили выплат.

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    Анна Щербакова
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