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09:53, 20 июня 2023Россия

Потерявшего метр кишечника из-за ранения участника СВО уволили и лишили выплат

В Ростовской области потерявшего метр кишечника из-за ранения военного уволили без выплат

Фото: Артем Колесников / «161.ру»

В Ростовской области потерявшего метр кишечника участника специальной военной операции (СВО) уволили из армии и лишили выплат. Об этом сообщает сетевое издание «161.ру».

Мужчина служил в разведке и участвовал в спецоперации с первого дня – его подразделение перебросили на Украину 24 февраля 2022 года. Ранение военнослужащий получил в апреле того же года. У него были повреждены слепая, восходящая ободочная и подвздошная кишка. Врачи удалили разведчику метр кишечника.

После лечения в госпитале и предоставленного военнослужащему и его семье отдыха в санатории в августе 2022 года он написал рапорт на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). В госпитале разведчику сообщили о предстоящем увольнении по состоянию здоровья. В мае 2023 года мужчину уволили.

Не дождавшись положенных выплат, вывший военнослужащий выяснил, что его уволили не в связи с ранением, а из-за диагностированного у него при прохождении ВВК ожирения. За время реабилитации мужчина набрал около 80 килограммов. По его словам, набор веса является прямым следствием ранения. «Не знаю, чем должен питаться здоровый человек, чтобы за год набрать 80 килограммов», – заявил экс-разведчик. Заключение ВВК он собирается оспаривать в суде.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга решили выселить участвующего в СВО офицера российской армии из служебной квартиры. Городские власти утверждают, что жилье военнослужащему было предоставлено с нарушением.

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    Алан Босиков
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