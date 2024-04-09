Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 9 апреля 2024Россия

Почти год лежащего в коме бойца СВО признали самовольно оставившим часть

Депутат Госдумы Иванов: лежащего в коме бойца СВО из Сухого Лога признали СОЧ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойца специальной военной операции (СВО) из Сухого Лога, который почти год лежит в коме в военном госпитале Ленинградской области, признали самовольно оставившим часть (СОЧ). Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

В феврале парламентарий сообщил, что паспорт мужчины был утерян в зоне спецоперации, в результате чего возникли сложности с оформлением выплаты довольствия. Однако в органах миграционной службы города Пушкина родным солдата сказали, чтобы владелец документа приходил самостоятельно. Ситуацию удалось решить благодаря обращению к главе МВД Владимиру Колокольцеву, после которого паспорт сделали в течение суток.

Затем Иванов обратился по поводу положенных участнику СВО выплат в военную прокуратуру. «Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что, по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ — самовольно оставившим часть», — написал депутат.

Иванов подчеркнул, что ведомство быстро исправило ошибку и наказало виновных, а деньги военнослужащему перевели в полном объеме. При этом депутат отметил, что подобных случаев в России становится все меньше.

Ранее депутат рассказал о раненом бойце СВО, которому отказали в лечении в военном госпитале имени Бурденко из-за отсутствия военного билета и выписки из приказа командира воинской части. В выдаче документов военному отказали сославшись на то, что мужчину уволили в связи с истечением контракта. При этом при увольнении россиянин никаких официальных бумаг не получал.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      Новостройки в России почти перестали дорожать

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Европе предрекли волну протестов после одного решения по Украине

      МВД объяснило приостановку выдачи прав и регистрации авто в Подмосковье

      Российскую киберспортивную команду не допустили к турниру в Англии

      В Германии заявили об исчерпании запасов по Patriot

      Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла диагноз после госпитализации

      Россиянам раскрыли недооцененные туристические места в Грузии

      В США заявили о выгоде Украины от потери территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше