Почти год лежащего в коме бойца СВО признали самовольно оставившим часть

Депутат Госдумы Иванов: лежащего в коме бойца СВО из Сухого Лога признали СОЧ

Бойца специальной военной операции (СВО) из Сухого Лога, который почти год лежит в коме в военном госпитале Ленинградской области, признали самовольно оставившим часть (СОЧ). Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

В феврале парламентарий сообщил, что паспорт мужчины был утерян в зоне спецоперации, в результате чего возникли сложности с оформлением выплаты довольствия. Однако в органах миграционной службы города Пушкина родным солдата сказали, чтобы владелец документа приходил самостоятельно. Ситуацию удалось решить благодаря обращению к главе МВД Владимиру Колокольцеву, после которого паспорт сделали в течение суток.

Затем Иванов обратился по поводу положенных участнику СВО выплат в военную прокуратуру. «Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что, по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ — самовольно оставившим часть», — написал депутат.

Иванов подчеркнул, что ведомство быстро исправило ошибку и наказало виновных, а деньги военнослужащему перевели в полном объеме. При этом депутат отметил, что подобных случаев в России становится все меньше.

Ранее депутат рассказал о раненом бойце СВО, которому отказали в лечении в военном госпитале имени Бурденко из-за отсутствия военного билета и выписки из приказа командира воинской части. В выдаче документов военному отказали сославшись на то, что мужчину уволили в связи с истечением контракта. При этом при увольнении россиянин никаких официальных бумаг не получал.

