Участника СВО уволили без документов и отказались лечить в военном госпитале

Депутат ГД Иванов: раненого участника СВО отказались лечить в военном госпитале

Раненному участнику специальной военной операции (СВО) отказали в лечении в военном госпитале имени Бурденко из-за отсутствия двух документов. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По его словам, доброволец из Камышлова получил ранение в зоне спецоперации еще в сентябре 2022 года. Весь последний год военнослужащий испытывал сильные боли и продолжал лечение. Кроме того, мужчина был вынужден носить аппарат Илизарова. «На август ему была назначена госпитализация в военный госпиталь имени Бурденко. Однако там его не приняли из-за отсутствия "военника" и выписки из приказа командира воинской части», — рассказал Иванов.

Воинская часть отказалась выдавать участнику СВО необходимые документы, сославшись на то, что мужчину уволили в связи с истечением контракта. При этом раненый россиянин никаких документов об увольнении не получал, утверждает депутат.

Иванов подчеркнул, что мужчина имеет все основания для получения медпомощи, однако пока не понятно, где брать военный билет и выписку командира части. Депутат направил запрос в военно-медицинское управление Минобороны России.

Ранее Иванов рассказал про участника СВО, который уже год не может получал выплаты из-за своих фамилии, имени и отчества. Как оказалось, в том же подразделении, где проходил службу россиянин, числился его полный тезка. Из-за путаницы в базу данных «Алушта», через которую проходит все материально-техническое обеспечение военных, внесли только одного человека.

