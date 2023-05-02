50-летний многодетный россиянин погиб в ходе СВО

Многодетный отец из Бурятии Владимир Хагай погиб в ходе спецоперации на Украине

Многодетный отец из Бурятии Владимир Хагай погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в группе администрации Иволгинского района во «ВКонтакте».

В феврале 50-летний россиянин решил подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения спецоперации. Хагая не стало 18 апреля.

Мужчину похоронили 1 мая в Иволгинском районе. На церемонии прощания выступил первый заместитель министра финансов Бурятии Ленск Матханов. Он выразил соболезнования родственникам погибшего военного.

Хагая наградили орденом Мужества посмертно. У него остались жена и трое сыновей.

В марте стало известно о гибели на Украине 37-летнего многодетного отца из Свердловской области Валерия Тимираева. Мужчина работал слесарем-ремонтником на Староцементном заводе. Его мобилизовали в сентябре 2022 года.

До этого сообщалось о гибели отца троих детей из Кировской области Игоря Иванова в зоне спецоперации.