Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 6 февраля 2023Россия

Многодетный россиянин погиб в зоне СВО

Отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

Фото: РИА Новости

Отец троих детей из Кировской области погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на странице официального сообщества администрации Краснополянского городского поселения Кировской области во «ВКонтакте».

Как сообщили местные власти, погибший — 46-летний Игорь Иванов. По данным администрации, мужчина был убит еще 18 ноября прошлого года при выполнении боевого задания.

«У Игоря осталось трое сыновей. Администрация Краснополянского городского поселения, Совет ветеранов, Женсовет и Совет общественности выражают соболезнование семье, родным и близким. Вечная слава герою!» — гласит сообщение в сообществе населенного пункта. Власти также сообщили, что похороны погибшего состоятся 6 февраля.

Ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб многодетный казак из хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области.

Последний раз потери российской армии в ходе СВО озвучивались в сентябре прошлого года. По заявлению главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВС России потеряли убитыми 5937 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Комментарии отключены
Последние новости
Крупнейший НПЗ в Сирии приостановил работу после землетрясения
Фанатов Бейонсе разозлила победа Гарри Стайлса на «Грэмми»
Гоар Аветисян воссоздала наряд Doja Cat с кристаллами Swarovski и была обругана
Смертельная массовая авария произошла на российской трассе
Лукашенко назвал уехавших белорусов тихушками
В белорусском учреждении началась внезапная проверка боеготовности
Появились фотографии обломков взорвавшегося в российском регионе беспилотника
Пассажиры московского метро оказались заблокированы в тоннеле на полчаса
На Украине сообщили о приостановке решения об отставке министра обороны
Россиянин решил вытолкнуть автомобиль из снега и попал в больницу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.