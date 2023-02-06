Многодетный россиянин погиб в зоне СВО

Отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

Отец троих детей из Кировской области погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на странице официального сообщества администрации Краснополянского городского поселения Кировской области во «ВКонтакте».

Как сообщили местные власти, погибший — 46-летний Игорь Иванов. По данным администрации, мужчина был убит еще 18 ноября прошлого года при выполнении боевого задания.

«У Игоря осталось трое сыновей. Администрация Краснополянского городского поселения, Совет ветеранов, Женсовет и Совет общественности выражают соболезнование семье, родным и близким. Вечная слава герою!» — гласит сообщение в сообществе населенного пункта. Власти также сообщили, что похороны погибшего состоятся 6 февраля.

Ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции погиб многодетный казак из хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области.

Последний раз потери российской армии в ходе СВО озвучивались в сентябре прошлого года. По заявлению главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВС России потеряли убитыми 5937 человек.