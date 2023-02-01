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08:47, 1 февраля 2023Россия

45-летний казак и многодетный отец погиб в ходе СВО

Казак и многодетный отец из Волгоградской области Александр Бочаров погиб в ходе СВО

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Казак и многодетный отец из хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области Александр Бочаров погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Информацию об этом подтвердили в администрации района и сельского поселения, передает портал V1.RU.

45-летний мужчина присоединился к спецоперации добровольно. «По словам боевых товарищей, он был мужественным и доблестным военнослужащим. 19 января он попал под артиллерийский обстрел, из которого не вышел», — поделились родственники казака.

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Житель Волгоградской области воспитал шестерых детей — четырех сыновей и двух дочерей. Младшему ребенку исполнилось девять лет, а старший сын служит в армии по контракту с Минобороны, добавили родственники мужчины.

Похороны Бочарова прошли 30 января в хуторе Каменном.

Ранее сообщалось о гибели на Украине 44-летнего многодетного отца из Забайкальского края Николая Емельянова. У него остались трое несовершеннолетних детей. Мужчину похоронили в родном селе.

27 января стало известно о гибели 37-летнего многодетного отца Константина Семенова из Новосибирской области на Украине. Мужчина во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. Похороны Семенова прошли в Новосибирском районе.

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Анна Щербакова
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