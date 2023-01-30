44-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

Многодетный отец из Забайкальского края Емельянов погиб в ходе спецоперации на Украине

Многодетный отец из Забайкальского края Николай Емельянов погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Информацию об этом подтвердили в администрации Кыринского района, сообщает портал CHITA.RU.

Россиянин родился и вырос в селе Билютуй. 44-летний мужчина был отправлен на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. У Емельянова остались трое несовершеннолетних детей. Его похоронили в родном селе.

27 января сообщалось о гибели 37-летнего многодетного отца Константина Семенова из Новосибирской области на Украине. Мужчина во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. Похороны Семенова прошли в Новосибирском районе.

До этого стало известно о гибели в ходе спецоперации 45-летнего Сергея Петерса из Новосибирской области, воспитывавшего трех дочерей.