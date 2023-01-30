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10:36, 30 января 2023Россия

44-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

Многодетный отец из Забайкальского края Емельянов погиб в ходе спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Многодетный отец из Забайкальского края Николай Емельянов погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Информацию об этом подтвердили в администрации Кыринского района, сообщает портал CHITA.RU.

Россиянин родился и вырос в селе Билютуй. 44-летний мужчина был отправлен на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. У Емельянова остались трое несовершеннолетних детей. Его похоронили в родном селе.

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27 января сообщалось о гибели 37-летнего многодетного отца Константина Семенова из Новосибирской области на Украине. Мужчина во время срочной службы участвовал в боевых действиях в Чечне. Похороны Семенова прошли в Новосибирском районе.

До этого стало известно о гибели в ходе спецоперации 45-летнего Сергея Петерса из Новосибирской области, воспитывавшего трех дочерей.

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Анна Щербакова
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