45-летний многодетный отец погиб в ходе СВО
45-летний многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе спецоперацииСюжетСпециальная военная операция на Украине
Многодетный отец из Новосибирской области Сергей Петерс погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О его гибели сообщили в администрации Карасукского района, передает портал ngs.ru.
Сергей родился в 1977 году, учился в школе № 4 в Карасуке, а после — поступил в профессионально-техническое училище. Два года служил в армии.
Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022
С 2000 года погибший жил в Новосибирске. 17 октября 2022 года он подписал контракт. Россиянин погиб 2 декабря. Был женат, у него остались три дочери. Похороны мужчины прошли 13 января в его родном городе — Карасуке.
Ранее сообщалось о гибели на Украине многодетного отца из Новоуральска Свердловской области Валерия Парфирьева. У него остались жена и трое сыновей.