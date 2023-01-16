45-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

45-летний многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации

Многодетный отец из Новосибирской области Сергей Петерс погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О его гибели сообщили в администрации Карасукского района, передает портал ngs.ru.

Сергей родился в 1977 году, учился в школе № 4 в Карасуке, а после — поступил в профессионально-техническое училище. Два года служил в армии.

С 2000 года погибший жил в Новосибирске. 17 октября 2022 года он подписал контракт. Россиянин погиб 2 декабря. Был женат, у него остались три дочери. Похороны мужчины прошли 13 января в его родном городе — Карасуке.

Ранее сообщалось о гибели на Украине многодетного отца из Новоуральска Свердловской области Валерия Парфирьева. У него остались жена и трое сыновей.