55-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

Доброволец из Новоуральска 55-летний Парфирьев погиб в ходе спецоперации на Украине

Многодетный отец из Новоуральска Свердловской области Валерий Парфирьев погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О его смерти сообщил глава российского города Вячеслав Тюменцев, передает портал E1.

55-летний мужчина работал на Уральском автомоторном заводе, с 1985 по 1993 год проходил службу по контракту в воинской части. Еще семь лет после этого Парфирьев служил во вневедомственной охране полиции Новоуральска. Затем девять лет трудился в УВД Невьянска.

После выхода на пенсию житель Новоуральска занялся бизнесом. «Валерий Зиннурович всегда был истинным патриотом своей Родины. Настоящим мужчиной с большой буквы. Когда началась частичная мобилизация, он в силу своего профессионального опыта встал и поехал добровольцем в зону СВО», — разъяснили в администрации.

У россиянина остались жена и трое сыновей. Похороны Парфирьева пройдут 9 декабря в Новоуральске.

Ранее сообщалось о гибели на Украине 33-летнего Егора Масаева из Магнитогорска. Дома российского военного ждали жена и трое детей, младшей дочери нет и года. Власти города пообещали семье россиянина помочь с организацией похорон.