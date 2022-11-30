33-летний многодетный отец погиб в ходе СВО

Многодетный отец из челябинского Магнитогорска Масаев погиб в ходе спецоперации на Украине

Многодетный отец Егор Масаев из Магнитогорска Челябинской области погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Смерть россиянина подтвердили в администрации, передает портал 74.RU.

33-летний мужчина был мобилизован 28 сентября. Родственники рассказали, что Масаева должны были вернуть домой, поскольку для многодетных отцов делали послабление.

До отправки в зону СВО он работал на Магнитогорском металлургическом комбинате в кислородно-конвертерном цеху. Масаев был тяжело ранен в бою 11 ноября, его доставили в госпиталь в Белгород, где он умер 14 ноября. У россиянина остались жена и трое детей, младшей дочери нет и года.

Власти Магнитогорска пообещали помочь вдове с организацией похорон.

Ранее сообщалось о гибели на Украине многодетного отца из Челябинской области Альберта Киреева. На спецоперацию он ушел в августе добровольцем.

У Киреева трое несовершеннолетних детей от разных браков. До начала СВО он проживал с женщиной, на которую перед уходом на фронт оформил доверенность для получения выплат. Сейчас, по словам сестры военного, она отказывается помогать другим детям.

До этого в военкомате Миасса заявили о гибели на Украине многодетного 41-летнего Василия Жукова, который воевал в Чечне.