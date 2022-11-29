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15:45, 29 ноября 2022Россия

Вступивший в ЧВК «Вагнер» многодетный россиянин погиб в ходе СВО

Многодетный отец из Челябинской области, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб в ходе СВО

Коллаж: Альберт Киреев / Ok.ru, Олег Федоров / CHITA.RU, Полина Авдошина

Многодетный отец из Челябинской области 43-летний Альберт Киреев, вступивший в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию о смерти россиянина подтвердила депутат Кулуевского сельского поселения Лариса Жабина, передает портал 74.RU.

Киреев в 2001 году окончил Челябинское танковое училище по специальности «инженер-танкист». Позже он служил в Челябинске в ГУФСИН. На спецоперацию россиянин ушел в августе добровольцем.

«Альберт решил пойти через ЧВК «Вагнер», подписал с ними контракт. Маме он ничего не сказал, она даже не знала. Сейчас мы пытаемся узнать в военкомате, можно ли ему присвоить Героя России», — поделилась сестра погибшего.

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У Киреева остались трое несовершеннолетних детей от разных браков. До начала СВО он проживал с женщиной, на которую перед уходом на фронт оформил доверенность для получения выплат. Сейчас, по словам сестры военного, она отказывается помогать другим детям.

Администрации Аргаяшского района пообещала помочь семье Киреева. 43-летнего танкиста решили похоронить в Кулуево.

Ранее в военкомате Миасса заявили о гибели на Украине многодетного 41-летнего Василия Жукова, который воевал в Чечне.

До этого в Свердловской области рассказали о гибели отца четверых детей. Мужчина отправился служить из Невьянска и погиб в Донбассе 7 октября.

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Анна Щербакова
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