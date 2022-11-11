Многодетный отец и ветеран Чечни погиб в зоне СВО

В военкомате Миасса сообщили о гибели многодетного 41-летнего отца, который воевал в Чечне

В ходе проведения спецоперации погиб 41-летний отец троих детей Василий Жуков, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в городском военкомате Миасса Челябинской области, пишет 74.RU.

Жуков был ветераном боевых действий в Чечне, его мобилизовали 29 сентября, он погиб в зоне СВО 13 октября. В военкомате рассказали, что россиянина наградили орденом Мужества посмертно.

В Челябинской области у мобилизованного осталось трое детей: 16 и 12 лет, младшему 8 месяцев. Жукова похоронили в Миассе 9 ноября, прощание прошло в траурном зале на Автозаводе.

Ранее в Свердловской области сообщили о гибели отца четверых детей. Он отправился служить из Невьянска и погиб в Донбассе 7 октября.

После объявления частичной мобилизации в России власти начали сообщать о гибели призывников в зоне СВО. Впервые об этом заявили в Челябинской области 13 октября. Впоследствии стали поступать официальные сообщения от властей о гибели в ходе спецоперации мобилизованных многодетных отцов.