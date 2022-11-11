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11:12, 11 ноября 2022Россия

Многодетный отец и ветеран Чечни погиб в зоне СВО

В военкомате Миасса сообщили о гибели многодетного 41-летнего отца, который воевал в Чечне

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ходе проведения спецоперации погиб 41-летний отец троих детей Василий Жуков, которого призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в городском военкомате Миасса Челябинской области, пишет 74.RU.

Жуков был ветераном боевых действий в Чечне, его мобилизовали 29 сентября, он погиб в зоне СВО 13 октября. В военкомате рассказали, что россиянина наградили орденом Мужества посмертно.

В Челябинской области у мобилизованного осталось трое детей: 16 и 12 лет, младшему 8 месяцев. Жукова похоронили в Миассе 9 ноября, прощание прошло в траурном зале на Автозаводе.

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Ранее в Свердловской области сообщили о гибели отца четверых детей. Он отправился служить из Невьянска и погиб в Донбассе 7 октября.

После объявления частичной мобилизации в России власти начали сообщать о гибели призывников в зоне СВО. Впервые об этом заявили в Челябинской области 13 октября. Впоследствии стали поступать официальные сообщения от властей о гибели в ходе спецоперации мобилизованных многодетных отцов.

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Анастасия Шейкина
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