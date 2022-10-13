Власти в России впервые сообщили о гибели мобилизованных в ходе СВО на Украине

Правительство Челябинской области заявило о гибели пяти мобилизованных россиян в ходе СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области. Данную информацию подтвердила пресс-служба губернатора российского региона Алексея Текслера, что стало первым официальным сообщением от российских властей о боевых потерях резервистов, сообщает портал 74.RU.

Отмечается, что погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Руководство региона заверило, что поможет их семьям.

В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь пресс-служба губернатора Челябинской области

По официальным данным, потери российской армии в десятки раз ниже потерь украинской армии

Как сообщил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу, потери российской армии в ходе спецоперации на Украине составили 5937 человек погибшими.

При этом руководитель военного ведомства заявил, что Киев лишился половины своей армии. По данным Шойгу, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка ста тысяч человек.

Ранее власти уже сообщали о нескольких случаях смерти мобилизованных в воинских частях и на сборных пунктах

Так, к 12 октября в Свердловской области умерло четверо мобилизованных. Сообщалось, что скончались они от разных причин. Омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова говорила, что у одного из них диагностировали эпилепсию. У другого остановилось сердце, врачи четырежды возвращали мобилизованного к жизни, но в итоге спасти его не удалось. Еще одного человека вернули домой, где он умер от цирроза печени.

Во вторник, 11 октября, глава Снежинска Андрей Пульников сообщил, что житель города, призванный Вооруженные силы в ходе частичной мобилизации, умер в военном городке Екатеринбурга. Он не уточнил, в какой конкретно воинской части это произошло.

До этого тела двух мобилизованных нашли в Новосибирском высшем военном командном училище. Смерть одного из россиян наступила во сне, сообщила омбудсмен российского региона Нина Шалабаева.

О проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства. Он подчеркнул, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.