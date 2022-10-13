Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО

Правительство Челябинской области заявило о гибели пяти мобилизованных россиян в ходе СВО

В ходе спецоперации на Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области. Эти данные подтвердила пресс-служба губернатора российского региона Алексея Текслера, сообщает портал 74.RU.

Это первое официальное сообщение от российских властей о гибели резервистов.

В пресс-службе челябинского правительства пояснили, что погибшие были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Власти пообещали оказать помощь их семьям.

«В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей. Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь», — уточнили в пресс-службе Текслера.

В челябинском правительстве выразили соболезнования родственникам погибших мужчин.

11 октября глава Снежинска Андрей Пульников рассказал, что житель города, призванный в рамках частичной мобилизации, скончался в военном городке Екатеринбурга. Он не уточнял, в какой конкретно части умер мобилизованный.

Позже депутат Госдумы Максим Иванов назвал возможной версией гибели резервиста передозировку наркотиками.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.