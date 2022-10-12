Названа возможная причина смерти мобилизованного из Снежинска

Депутат Иванов назвал возможной причиной смерти мобилизованного из Снежинска передозировку

27-летний мобилизованный из Снежинска Челябинской области мог умереть от передозировки наркотиками. Возможную причину смерти россиянина назвал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Его слова приводит РИА Новости.

«По заключениям врачей там передозировка наркотиками, двое мобилизованных из Снежинска съездили домой и приехали с наркотиками, употребили, один не проснулся с утра. Второй выжил», — заявил Иванов.

На вопрос о том, как мужчинам удалось пронести запрещенные вещества в часть, депутат предположил, что должным образом досмотр не проводился.

О гибели призванного в рамках частичной мобилизации стало известно 11 октября. Он скончался на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.

О введении частичной мобилизации в стране президент России Владимир Путин заявил 21 сентября. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никакой новой волны мобилизации в России нет.