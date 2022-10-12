Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа возможная причина смерти мобилизованного из Снежинска

Депутат Иванов назвал возможной причиной смерти мобилизованного из Снежинска передозировку

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

27-летний мобилизованный из Снежинска Челябинской области мог умереть от передозировки наркотиками. Возможную причину смерти россиянина назвал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Его слова приводит РИА Новости.

«По заключениям врачей там передозировка наркотиками, двое мобилизованных из Снежинска съездили домой и приехали с наркотиками, употребили, один не проснулся с утра. Второй выжил», — заявил Иванов.

На вопрос о том, как мужчинам удалось пронести запрещенные вещества в часть, депутат предположил, что должным образом досмотр не проводился.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

О гибели призванного в рамках частичной мобилизации стало известно 11 октября. Он скончался на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.

О введении частичной мобилизации в стране президент России Владимир Путин заявил 21 сентября. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никакой новой волны мобилизации в России нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Повреждение нефтепровода «Дружба» назвали случайным
Найденные в шахте джинсы Levi's 142-летней давности продали за миллионы рублей
Часть жителей Сумской области остались без света из-за ракетных ударов
Сработавшая система ПВО в граничащем с Украиной регионе России попала на видео
Россия потребовала участия в расследовании диверсий на «Северных потоках»
Сестра Михаила Ефремова раскрыла подробности жизни брата в колонии
Врач назвала способ избавиться от изжоги
В Совфеде пообещали не наказывать за использование Instagram
Военкор сообщил о задержании отправившегося в зону СВО добровольцем депутата
Пэрис Хилтон рассказала о насильственных гинекологических осмотрах в школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.