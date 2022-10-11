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Мобилизированный россиянин погиб в военном городке

Глава Снежинска Пульников заявил о гибели мобилизованного жителя в военном городке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянин, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб на полигоне в военном городке. Об этом сообщил Андрей Пульников, глава города Снежинск, где жил погибший. Его цитирует РИА Новости.

Пульников подтвердил информацию из местных СМИ, которые сообщали о погибшем россиянине. По их данным, 27-летний мужчина скончался на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.

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«К сожалению, да. От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем», — сказал глава Снежинска.

Ранее в Новосибирском высшем военном командном училище нашли тела двух мобилизованных. Смерть одного из россиян наступила во сне, сообщила омбудсмен российского региона Нина Шалабаева, подчеркнув, что следователи разбираются в случившемся.

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Анастасия Шейкина
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