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В российском военном училище нашли еще одно тело мобилизованного

Омбудсмен заявила о гибели еще одного мобилизованного в новосибирском военном училище

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Новосибирском высшем военном командном училище нашли тело еще одного мобилизованного россиянина. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в российском регионе Нина Шалабаева, ее цитирует ТАСС.

«Да, [обнаружен погибший]. Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших теперь]», — сказала омбудсмен.

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Местные СМИ сообщают, что мужчина умер в результате насильственных действий. Официального подтверждения этой информации нет.

3 октября омбудсмен сообщила о гибели первого мобилизованного в Новосибирском высшем военном командном училище. Смерть россиянина в воинской части наступила во сне, пояснила она. Следователи подключились к выяснению причин смерти мужчины.

В России зафиксировали уже несколько смертей мобилизованных. В Свердловской области известно о гибели троих мобилизованных. Двое из них скончались на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино, еще один — после отправки домой с территории воинской части. В Омске мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем в воинской части. После случаев гибели людей следователи выясняют причины случившегося.

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Анастасия Шейкина
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