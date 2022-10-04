Следователи подключились к выяснению причин смерти россиянина в военной части

Омбудсмен заявила, что следователи выясняют причину смерти мобилизованного в Новосибирске

Военные следователи начали выяснять причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева, пишет РИА Новости.

Шалабаева подтвердила происшествие в новосибирской части. «Сейчас на территории Новосибирского высшего военного командного училища идет доследственная проверка. Работают компетентные органы», — отметила она.

Омбудсмен российского региона находится в постоянной связи с сотрудниками, подключившимися к расследованию инцидента. До завершения проверки дополнительная информация вряд ли появится, пояснила омбудсмен.

Ранее Шалабаева рассказала, что смерть мобилизованного в воинской части наступила во сне. В военном следственном отделе по Новосибирскому гарнизону указывали, что им дали инструкции не давать никаких комментариев по поводу произошедшего.

Похожий случай произошел в военной части в Свердловской области. По сведениям издания Baza, на Урале мобилизованный покончил с собой.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах.