Мобилизованный россиянин покончил с собой в воинской части

Baza: в Свердловской области мобилизованный покончил с собой в воинской части

В воинской части в Свердловской области мобилизованный россиянин покончил с собой. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, тело 46-летнего мужчины нашли в столовой учебного танкового центра. Воинская часть, где он совершил самоубийство, находится в поселке Порошино.

Предварительно, погибшим россиянином оказался Владимир Потанин. Он жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября. Рядом с его телом нашли лезвие.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.