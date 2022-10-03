Еще один мобилизованный умер в российской части

Омбудсмен заявила о смерти мобилизованного в Новосибирском военном командном училище

В Новосибирском высшем военном командном училище умер один из мобилизованных. Об этом заявила региональный уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева, передает NGS.RU.

Омбудсмен пояснила, что смерть россиянина в воинской части наступила во сне. «Сейчас в училище работают соответствующие компетентные органы. Надо понять причину, в связи с чем наступила эта смерть», — пояснила новосибирский уполномоченный по правам человека.

Шалабаева отметила, что не знает, сколько лет было умершему мобилизованному. В военном следственном отделе по Новосибирскому гарнизону дежурный ответил, что им дали инструкции не давать никаких комментариев журналистам. Издание также направило запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

До этого издание Baza сообщило, что мобилизованный покончил с собой в Свердловской области.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.