Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Еще один мобилизованный умер в российской части

Омбудсмен заявила о смерти мобилизованного в Новосибирском военном командном училище

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Новосибирском высшем военном командном училище умер один из мобилизованных. Об этом заявила региональный уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева, передает NGS.RU.

Омбудсмен пояснила, что смерть россиянина в воинской части наступила во сне. «Сейчас в училище работают соответствующие компетентные органы. Надо понять причину, в связи с чем наступила эта смерть», — пояснила новосибирский уполномоченный по правам человека.

Шалабаева отметила, что не знает, сколько лет было умершему мобилизованному. В военном следственном отделе по Новосибирскому гарнизону дежурный ответил, что им дали инструкции не давать никаких комментариев журналистам. Издание также направило запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

До этого издание Baza сообщило, что мобилизованный покончил с собой в Свердловской области.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Еще один мобилизованный умер в российской части
Девушка полгода была влюблена в несуществующего мужчину
Во Франции признали важность диалога с Россией
42-летнего мобилизованного программиста назначили командиром взвода
Спорткар гражданина Афганистана устроил дрифт и протаранил столб в центре Москвы
Падение цен на российскую нефть ускорилось
В России интегрируют элементы экзоскелета в скафандры
В Госдуме заявили об опасениях НАТО насчет вступления Украины в альянс
Названа средняя цена подарка ко Дню учителя
Мобилизованный россиянин подал в суд на военкомат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.