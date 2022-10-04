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Мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем в российской военной части

Мобилизованный житель Красноярска умер после конфликта с сослуживцем в военной части Омска

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Мобилизованный житель Красноярска умер после конфликта с сослуживцем в военной части Омска. Причина смерти россиянина временно не установлена до выяснения обстоятельств. Об этом заявили NGS24.RU в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Представители бюро пояснили, что тело мобилизованного уже забрали сотрудники агентства ритуальной службы. «Мы выдали справку на транспортировку, значит его будут переправлять в Красноярск», — сказал работник оперативного отдела регистратуры судмедэкспертизы.

Супруга погибшего пояснила, что ей позвонили из воинской части 2 октября и сообщили о произошедшем. Женщине объяснили, что сейчас ведется следствие и позже ей предоставят все документы. От друга мужа, с которым он был призван одновременно, россиянка узнала, что в части им угрожали на фоне конфликта с другими мобилизованными. Женщина подчеркнула, что погибший был патриотом и рвался в зону проведения спецоперации. «У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым», — сообщила она.

Друга погибшего после инцидента отправили на медосвидетельствование. По словам жены, в его организме не нашли следов алкоголя и наркотиков. После проведения психиатрической экспертизы мужчину перевели в другую роту.

Похожие случаи произошли в военных частях в Свердловской и Новосибирской областях. По сведениям издания Baza, на Урале мобилизованный покончил с собой. В Новосибирской области, по словам регионального омбудсмена Нины Шалабаевой, мобилизованный умер во сне в воинской части.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

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Анна Щербакова
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