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Шойгу раскрыл потери российской армии в ходе спецоперации на Украине

Шойгу заявил, что Россия потеряла в ходе спецоперации 5937 военнослужащих

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия в ходе спецоперации на Украине потеряла 5937 военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5937 человек», — сказал Шойгу, подчеркнув, что российские военные мужественно выполняют свой долг в ходе спецоперации.

Министр обороны также заявил, что Киев потерял половину армии. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка ста тысяч человек.

Последний раз данные о потерях России на Украине были озвучены Минобороны 25 марта — тогда сообщалось о гибели 1351 военнослужащих. Впервые о потерях в министерстве обороны сообщили
2 марта.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

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Анастасия Шейкина
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