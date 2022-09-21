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Шойгу заявил о потере Украиной половины армии

Глава Минобороны России Шойгу заявил, что потери ВСУ составили 100 тысяч человек
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации составили уже порядка 100 тысяч человек. Такие цифры раскрыл глава Минобороны России Сергей Шойгу, трансляцию его выступления в среду, 21 сентября, ведет телеканал «Россия 24».

По данным министра, Украина потеряла погибшими 61 207 человек и ранеными 49 368 человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность ВСУ составляла порядка 201-202 тысяч человек. «Это половина армии потеряна», — подчеркнул Шойгу.

В связи с этим, отметил он, украинские власти проводят в стране уже четвертую волну мобилизации. В общей сложности на Украине были мобилизованы порядка 300 тысяч человек. «Что называется, от пляжа до вокзала идет такой отлов», — добавил глава Минобороны.

Ранее 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, в рамках нее призыву будут подлежат граждане, находящиеся в запасе и обладающие определенным опытом.

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Варвара Кошечкина
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