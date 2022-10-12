В российском учебном центре умер четвертый мобилизованный

В учебном центре в Свердловской области умер четвертый мобилизованный

В учебном центре Свердловской области умер еще один мобилизованный. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, который курирует ситуацию с мобилизованными на Урале, передает ТАСС.

По его словам, мужчина пожаловался в медицинском пункте на ухудшение состояния здоровья. У него остановилось сердце, врачи четырежды возвращали россиянина к жизни. Медикам не удалось его спасти. Детали и причины произошедшего выясняют органы военного следствия и военной прокуратуры.

Таким образом, число погибших в учебном центре достигло четырех. Мобилизованные умерли от разных причин. Омбудсмен региона Татьяна Мерзлякова сообщала, что у одного из них диагностировали эпилепсию.

11 октября глава Снежинска Андрей Пульников сообщил, что житель города, призванный в рамках частичной мобилизации, скончался в военном городке Екатеринбурга. Он не уточнял, в какой конкретно части на Урале умер мобилизованный.

До этого тела двух мобилизованных нашли в Новосибирском высшем военном командном училище. Смерть одного из россиян наступила во сне, сообщила омбудсмен российского региона Нина Шалабаева.