Мобилизованный отец четверых детей погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб мобилизованный отец четверых детей из Свердловской области

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб мобилизованный из Свердловской области, у которого осталось четверо детей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мужчина умер в Донбассе 7 октября. Уточняется, что он отправился служить из Невьянска. Какого возраста были дети погибшего — не сообщается.

Как пишет It's my city со ссылкой на военные комиссариаты Невьянска, Кировграда и Невьянского района, смерть мобилизованного наступила от осколочного удара.

После объявления частичной мобилизации в России власти начали сообщать о гибели призывников в зоне СВО. Впервые об этом заявили в Челябинской области 13 октября. Впоследствии стали поступать официальные сообщения от властей о гибели в ходе спецоперации мобилизованных многодетных отцов.

В частности, в зоне СВО погибли отец троих детей из Бурятии и мужчина, который воспитывает троих детей, из Ростовской области. Также в военкомате Свердловской области сообщили о смерти отца двоих детей.

18 октября глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетных мужчин, имеющих трех и более детей до 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения, до 23 лет.

Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации.