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12:27, 21 октября 2022Россия

Мобилизованный отец двоих детей погиб на Украине

В военкоме заявили о смерти мобилизованного отца двоих детей из Краснотурьинска в зоне СВО

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley / Globallookpress.com

Попавший под частичную мобилизацию житель Краснотурьинска Игорь Ковалев, работавший на Богословском алюминиевом заводе, погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию о смерти россиянина подтвердили в пресс-службе военкомата Свердловской области, пишет портал E1.

Все произошло 14 октября. По информации газеты «Заря Урала», у Ковалева остались жена и двое детей.

«Игорь был заботливым, отзывчивым сыном, братом, мужем, отцом двоих детей, другом. Он навсегда останется в наших сердцах. Это невосполнимая утрата», — заявили друзья погибшего россиянина.

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О времени и месте прощания с погибшим резервистом в военкоме сообщат дополнительно.

Накануне сообщалось о гибели в зоне СВО мобилизованного многодетного отца из Бурятии.

До этого на Украине погиб житель Краснотурьинска Евгений Бизяев. Супруга мобилизованного россиянина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором уточнила, что он погиб 10 октября.

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Анна Щербакова
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