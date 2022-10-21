Мобилизованный отец двоих детей погиб на Украине

В военкоме заявили о смерти мобилизованного отца двоих детей из Краснотурьинска в зоне СВО

Попавший под частичную мобилизацию житель Краснотурьинска Игорь Ковалев, работавший на Богословском алюминиевом заводе, погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию о смерти россиянина подтвердили в пресс-службе военкомата Свердловской области, пишет портал E1.

Все произошло 14 октября. По информации газеты «Заря Урала», у Ковалева остались жена и двое детей.

«Игорь был заботливым, отзывчивым сыном, братом, мужем, отцом двоих детей, другом. Он навсегда останется в наших сердцах. Это невосполнимая утрата», — заявили друзья погибшего россиянина.

О времени и месте прощания с погибшим резервистом в военкоме сообщат дополнительно.

Накануне сообщалось о гибели в зоне СВО мобилизованного многодетного отца из Бурятии.

До этого на Украине погиб житель Краснотурьинска Евгений Бизяев. Супруга мобилизованного россиянина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором уточнила, что он погиб 10 октября.