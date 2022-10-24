Еще один мобилизованный отец троих детей погиб в зоне СВО на Украине

Мобилизованный многодетный отец из Ростовской области погиб в спецоперации на Украине

Дмитрий Гаращенко из Пролетарска Ростовской области, который попал в ряды Вооруженных сил России в ходе частичной мобилизации, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает 1Rnd.ru.

У мужчины остались вдова и трое маленьких детей, самому старшему из которых в настоящее время шесть лет. Гибель россиянина подтвердили в администрации Пролетарского района и его вдова Любовь Гаращенко, пишет издание.

Гаращенко мобилизовали 26 сентября. По словам супруги, в свое время он отслужил в Осетии, Ингушетии, доработал до пенсии в министерстве внутренних дел (МВД).

Семья пыталась вернуть его домой после призыва. На портале открытых писем есть соответствующее обращение к главе Ростовской области Василию Голубеву.

Ранее стало известно о смерти в зоне СВО еще одного многодетного отца, призванного в рамках частичной мобилизации, — Андрея Хомиченко из Бурятии.

О начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Выступая на пресс-конференции в Астане 14 октября, глава государства заявил, что она завершится в течение двух недель, то есть до конца октября.