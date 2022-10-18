Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов

Депутат сообщил о решении Минобороны вопроса о частичной мобилизации многодетных отцов

Норма в отношении отсрочки от частичной мобилизации многодетным отцам уже работает, Минобороны России занималось этим вопросом, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его заявление распространила пресс-служба фракции «Единая Россия».

«Эта норма (в отношении отцов троих детей — прим. «Ленты.ру») уже работает. Мы это знаем. И мы благодарны за это министерству обороны. И этой проблемой мы занимались вместе с ними», — сказал законотворец.

В соответствии с новой инициативой, от мобилизации освободят многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, причем не до 16, а до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет. Поясняется, что законопроект направлен нa защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии.

По словам Картаполова, данная проблема является острой и она решается. Минобороны совместно с Минздравом определяют перечень заболеваний, которые необходимо сюда отнести, а также состояние детей-инвалидов.

Ранее 18 октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о предоставлении кредитных каникул учредителям малого и среднего предпринимательства. Согласно документу, на кредитные каникулы будут иметь право общества с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по мобилизации. При этом кредитный договор или договор займа должен быть заключен до объявления частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 18 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс частичной мобилизации в тех российских регионах, которые справились с мобилизационным заданием, уже исчерпан и остановлен. Министерство обороны России для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности, и ряд субъектов констатируют, что задание выполнено, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. «Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — резюмировал Песков.