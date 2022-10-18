Кремль заявил об остановке мобилизации в выполнивших план регионах

Песков сообщил об остановленном процессе мобилизации в выполнивших план регионах России

Процесс частичной мобилизации в тех российских регионах, которые справились с мобилизационным заданием, уже исчерпан и остановлен. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Министерство обороны России для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности, и ряд субъектов констатируют, что задание выполнено, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — резюмировал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что заявление президента России Владимир Путина или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в стране пока не планируется. «Что касается президентского указа, то в настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», — пообещал пресс-секретарь главы государства.