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12:13, 18 октября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос об указе Путина о завершении частичной мобилизации

Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Заявление президента России или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в стране пока не планируется. Так ответил на вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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14 октября глава государства назвал сроки завершения частичной мобилизации в России. Путин заявил, что она будет закончена примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

Впоследствии Песков констатировал, что мобилизация завершится до конца октября. Пресс-секретарь президента напомнил о словах Путина, который в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что не получал никаких дополнительных предложений о мобилизационных мерах от Министерства обороны России.

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Анастасия Шейкина
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