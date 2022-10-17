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12:05, 17 октября 2022Россия

Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Мэр Собянин заявил о выполнении задач по частичной мобилизации в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, в связи с чем пункты сбора мобилизованных закроются в понедельник, 17 октября, в 14:00. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр рассказал, что о выполнении задач в рамках частичной мобилизации, которые были прописаны в Указе президента и установлены в задании Минобороны, его проинформировал военный комиссар Москвы.

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Градоначальник заявил, что повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие. Собянин назвал огромным испытанием для столичных семей частичную мобилизацию, подчеркнув, что в городе завершился этот процесс благодаря ответственности и патриотизму москвичей.

В сентябре мэр столицы сообщал, что в Москве сотрудники военкоматов и городские службы дополнительно проверили мобилизационные повестки, выданные мужчинам призывного возраста. Их проверяли на соответствия требованиям указов президента и приказов Минобороны. В результате часть извещений от военкоматов, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных, отозвали, уточнил Собянин.

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Анастасия Шейкина
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