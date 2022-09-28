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Собянин заявил о дополнительной проверке мобилизационных повесток в Москве

Мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве дополнительно проверили мобилизационные повестки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве сотрудники военкоматов и городские службы дополнительно проверили мобилизационные повестки, выданные мужчинам призывного возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, уже разосланные повестки проверяли на соответствия требованиям указов президента и приказов Минобороны. В результате часть извещений от военкоматов, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных, отозвали.

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Собянин также сообщил, что жалоб москвичей, которые столкнулись с проблемами в ходе частичной мобилизации, открыт специальный канал на линиях 112 и +7 (495) 777-77-77.

Ранее заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев сообщил, что сроки завершения мобилизации в Москве не разглашаются, так как эта информация относится к ограниченным сведениям. По его словам, военнообязанные жители столицы, которые забронированы работодателем, могут свободно перемещаться по России и выезжать за ее пределы

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Анастасия Шейкина
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