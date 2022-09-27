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Военкомат высказался о выезде москвичей с бронью от мобилизации за границу

В Москве имеющие бронь жители могут свободно перемещаться по России и выехать за границу
СюжетМинобороны:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Военнообязанные жители Москвы, которые забронированы работодателем, могут свободно перемещаться по России и выезжать за ее пределы. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев, его цитирует ТАСС.

«Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации», — сказал Локтев.

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27 сентября заместитель военного комиссара столицы также сообщил, что сроки завершения мобилизации в Москве не разглашаются, так как эта информация относится к ограниченным сведениям.

Ранее в Минобороны заявили, что во время действия частичной мобилизации в России не предусматривается ограничений на перемещение жителей.

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Анастасия Шейкина
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