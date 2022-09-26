Минобороны ответило на вопрос об ограничении передвижений во время мобилизации

Минобороны заявило, что во время частичной мобилизации ограничений на передвижения нет

Во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается. Об этом в понедельник, 26 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин объяснил, что после объявления частичной мобилизации в России граждане, попадающие под нее, могут покинуть страну. Однако для этого нужны весомые обстоятельства и специальное разрешение для выезда за рубеж.

Позднее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что движение подлежащих мобилизации по территории субъекта не воспрещается.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.