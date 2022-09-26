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Минобороны ответило на вопрос об ограничении передвижений во время мобилизации

Минобороны заявило, что во время частичной мобилизации ограничений на передвижения нет

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается. Об этом в понедельник, 26 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин объяснил, что после объявления частичной мобилизации в России граждане, попадающие под нее, могут покинуть страну. Однако для этого нужны весомые обстоятельства и специальное разрешение для выезда за рубеж.

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Позднее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что движение подлежащих мобилизации по территории субъекта не воспрещается.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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