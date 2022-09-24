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Военком Ростовской области разъяснил условия перемещения военнообязанных

Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал об условиях перемещения военнообязанных

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал об условиях перемещения военнообязанных граждан в регионе, по территории РФ и за пределы страны в условиях частичной мобилизации. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы не воспрещаем перемещение по территории субъекта, но для того, чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца», — разъяснил Егоров и отметил, что списки граждан, состоящих на воинском учете отправлены в столичные компетентные органы. Он также добавил, что без справки военнообязанного могут не выпустить за границу.

Егоров также высказался о перемещении подлежащих призыву лиц по территории Российской Федерации. «Ограничения по перемещению на территории РФ мы не устанавливали, но сотрудники ГИБДД вправе вас остановить и потребовать справку из военкомата», — сказал военком.

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В связи с этим он рекомендовал даже тем, кто не подлежит призыву в рамках частичной мобилизации, получить соответствующую справку, которая может быть выдана только в военкомате по месту жительства.

Ранее сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой граждан, которых призвали по ошибке в ходе частичной мобилизации. Чиновник поручил создать систему двойного фильтра призывников, чтобы отсеивать мобилизованных по ошибке на уровне районов и на республиканском сборочном пункте.

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Никита Савин
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