Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Якутии пообещали вернуть домой мобилизованных по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой граждан, которых призвали по ошибке в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Николаев заявил, что в регионе фиксируются ошибки при исполнении указа о частичной мобилизации. В частности, он привел в пример случаи, когда были призваны граждане, ранее не служившие в армии и многодетные отцы, воспитывающие четверых детей младше 16 лет.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Сегодня

Чиновник сказал, что подобное недопустимо и заверил, что «призванные ошибочно будут возвращены». Николаев поручил создать систему двойного фильтра призывников, чтобы отсеивать мобилизованных по ошибке на уровне районов и на республиканском сборочном пункте.

Семьям мобилизованных глава региона пообещал оказать единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии и Забайкалья заявили, что не служивших граждан призывать не будут. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что повестки по ошибке выдавались не служившим и многодетным отцам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Замминистра обороны Булгаков отправлен в отставку
В Якутии пообещали вернуть домой мобилизованных по ошибке
Генерал-полковник Мизинцев назначен новым замглавы Минобороны
В Турции рассказали об обмене пленными между Россией и Украиной
Турция допустила покупку Су-35 вместо F-16
Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
В Москве-реке обнаружили тело новорожденного ребенка
Звезда 90-х ответила заподозрившим ее в обмане с беременностью
Александр Емельяненко поделился секретом похудения на 23,5 килограмма
В Турции допустили бартерную торговлю с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.