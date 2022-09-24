В Якутии пообещали вернуть домой мобилизованных по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал вернуть домой граждан, которых призвали по ошибке в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Николаев заявил, что в регионе фиксируются ошибки при исполнении указа о частичной мобилизации. В частности, он привел в пример случаи, когда были призваны граждане, ранее не служившие в армии и многодетные отцы, воспитывающие четверых детей младше 16 лет.

Чиновник сказал, что подобное недопустимо и заверил, что «призванные ошибочно будут возвращены». Николаев поручил создать систему двойного фильтра призывников, чтобы отсеивать мобилизованных по ошибке на уровне районов и на республиканском сборочном пункте.

Семьям мобилизованных глава региона пообещал оказать единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии и Забайкалья заявили, что не служивших граждан призывать не будут. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что повестки по ошибке выдавались не служившим и многодетным отцам.