В двух российских регионах ответили на сообщения о мобилизации не служивших

Власти Бурятии и Забайкалья заявили, что не служивших призывать не будут

Власти Бурятии и Забайкалья заявили, что не служивших граждан призывать не будут. Свой комментарий по ситуации бурятский глава Алексей Цыденов опубликовал во «ВКонтакте». Его позицию по этому вопросу разделяет заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.

«Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные — четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации», — написал он.

Глава Бурятии отметил, что за прошедшие два дня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. «Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части», — заверил Цыденов.

Он попросил информировать представителей военкомата, если кому-то из граждан, не подпадающих под частичную мобилизацию, ошибочно придет повестка.

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко в свою очередь пояснил, что единичные ошибки в Забайкалье могут случаться на этапе предварительного заочного оповещения, однако при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются.

Он подчеркнул, что частичной мобилизации в регионе также не подлежат многодетные отцы и не подходящие по возрасту мужчины.

Однако есть и другая информация. Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сообщил, что не служивших граждан с категорией «В» также мобилизуют, хотя и в последнюю очередь, пишет Ircity.ru.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.