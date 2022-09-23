Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В двух российских регионах ответили на сообщения о мобилизации не служивших

Власти Бурятии и Забайкалья заявили, что не служивших призывать не будут
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Власти Бурятии и Забайкалья заявили, что не служивших граждан призывать не будут. Свой комментарий по ситуации бурятский глава Алексей Цыденов опубликовал во «ВКонтакте». Его позицию по этому вопросу разделяет заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.

«Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные — четыре и более несовершеннолетних детей, так же не подлежат мобилизации», — написал он.

Глава Бурятии отметил, что за прошедшие два дня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. «Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части», — заверил Цыденов.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

Он попросил информировать представителей военкомата, если кому-то из граждан, не подпадающих под частичную мобилизацию, ошибочно придет повестка.

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко в свою очередь пояснил, что единичные ошибки в Забайкалье могут случаться на этапе предварительного заочного оповещения, однако при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются.

Он подчеркнул, что частичной мобилизации в регионе также не подлежат многодетные отцы и не подходящие по возрасту мужчины.

Однако есть и другая информация. Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сообщил, что не служивших граждан с категорией «В» также мобилизуют, хотя и в последнюю очередь, пишет Ircity.ru.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»
Стала известна замена ушедшим из российских торговых центров магазинам
В Херсоне сообщили об обстреле во время референдума
Певица Валерия объявила об остановке концертной деятельности
Изъятые у главного нотариуса Подмосковья миллионы и иномарки показали на видео
Президент Bellator раскрыл имя возможного соперника Федора Емельяненко
Джеймс Кэмерон выбросил создававшийся в течение года сценарий «Аватара 2»
Косметолог назвала пластические операции Нюши
В двух российских регионах ответили на сообщения о мобилизации не служивших
Выживший в аварии с Пускепалисом водитель раскрыл детали трагедии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.