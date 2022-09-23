Россиянам назвали порядок действий при ошибочном вручении повестки

Власти Забайкалья: при ошибочном вручении повестки нужно предъявить документы в военкомате

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко назвал россиянам порядок действий при ошибочном вручении повестки в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам Костенко, единичные ошибки могут случаться на этапе предварительного заочного оповещения, однако при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются.

«Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются», — пояснил он. Костенко напомнил, что мобилизации также не подлежат многодетные отцы и не подходящие по возрасту мужчины.

«Работа над ошибками на местах проводится», — заключил замгубернатора.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова раскрыла порядок выезда из России в период частичной мобилизации. По ее словам, если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно. «У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала глава ведомства.