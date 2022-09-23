Ростуризм раскрыл порядок выезда из России в период частичной мобилизации

Глава Ростуризма Догузова: не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале раскрыла порядок выезда из России в период частичной мобилизации.

По ее словам, если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно. «У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала глава ведомства.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также с нужными для армии военно-учетными специальностями.